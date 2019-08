Tote Fische und Flusskrebse in Bach entdeckt

Waldorf In einem Gewässer in der Vulkaneifel sind mehrere Fische und Flusskrebse verendet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein Anwohner in Walsdorf am Sonntagnachmittag etwa eine Handvoll tote Tiere entdeckt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa