Tote bei Wohnhausbrand in Gonbach

Gonbach Beim Brand eines Wohnhauses in Gonbach (Donnersbergkreis) ist eine 92 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte eine Frau am Freitag das Feuer entdeckt und versucht, die 92-Jährige zu retten.

