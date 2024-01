Polizei Tote bei Brand in Betzdorf war wohl 88-jährige Bewohnerin

Betzdorf · Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Betzdorf im Kreis Altenkirchen nimmt die Polizei an, dass es sich bei der gefundenen Toten um eine 88-jährige Bewohnerin handelt. Zur zweifelsfreien Identifizierung und zur Ermittlung der Todesursache stehe eine Obduktion an, teilte die Polizei am Montag mit.

15.01.2024 , 15:33 Uhr

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Einsatzkräfte hatten die Leiche am Samstag beim Löschen des Brandes im Obergeschoss gefunden. Zwei weitere Menschen verletzten sich leicht und kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftungen kurzzeitig ins Krankenhaus. Das Feuer zerstörte das Gebäude - es ist einsturzgefährdet. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen mittleren sechsstelligen Bereich. Die Brandursache ist noch unklar. © dpa-infocom, dpa:240115-99-619783/2

(dpa)