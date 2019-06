Tote aus dem Rhein identifiziert

Nackenheim/Mainz Bei den beiden aus dem Rhein geborgenen Toten handelt es sich um die seit Sonntag vermissten Erntehelfer. Das sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die beiden 22 und 31 Jahre alten Männer aus Rumänien waren beim Baden am Nackenheimer Hafen abgetrieben worden.

Am Mittwoch wurden schließlich zwei leblose Körper im Rhein entdeckt. Ein Angler in Mainz-Laubenheim meldete zunächst eine Leiche im Wasser. Der zweite Körper wurde später am Tag zwischen Nackenheim und Laubenheim gesichtet.