Tot aufgefundene Frau wurde Opfer eines Gewaltverbrechens

Ein Fahrzeug der Polizei ist im Einsatz. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Trier Die 63-jährige Frau, die am Donnerstag tot auf einer Straße in Trier gefunden wurde, ist einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Das sei das Ergebnis der bisherigen Ermittlungen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa