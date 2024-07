Rechtsextreme an Saar-Grenze besonders stark Toscani zur Frankreich-Wahl: „Das Ergebnis ist ein Desaster für Präsident Macron“

Die rechtsextreme Partei Rassemblement National (RN) hat als Sieger des ersten Wahlgangs der vorgezogenen französischen Parlamentswahl in den Wahlbezirken in unmittelbarer Saarland-Nähe noch besser abgeschnitten als auf nationaler Ebene. In Forbach und in St. Avold wurden dessen Kandidaten mit jeweils 50,90 und 53,33 Prozent im ersten Wahlgang direkt wiedergewählt. In Saargemünd kommt es am Sonntag zu einer Stichwahl, der RN-Kandidat liegt aber in der Pole Position mit 13 Prozentpunkte Vorsprung vor dem konservativen Mandatsinhaber. Auch in der lothringischen Hauptstadt Metz liegt der RN in allen drei Wahlkreisen vorne.