Landtag : Toscani zum CDU-Landtagsfraktionschef im Saarland gewählt

Stephan Toscani (CDU) nimmt beim 71. Landesparteitag der CDU Saar nach seiner Wahl zum neuen Landesvorsitzenden Applaus entgegen. Foto: Oliver Dietze/dpa

Saarbrücken Der neue Landesvorsitzende der saarländischen CDU, Stephan Toscani, führt nun auch die Fraktion seiner Partei im Landtag an. Der 55-Jährige wurde am Montag einstimmig zum Vorsitzenden gewählt, wie eine Sprecherin in Saarbrücken mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die CDU-Landtagsfraktion hat insgesamt 19 Abgeordnete.

Die CDU ist erstmals seit 23 Jahren wieder in der Opposition, nachdem sie bei der Landtagswahl am 27. März haushoch verloren hatte. Das kleinste Flächenland Deutschlands wird von einer SPD-Alleinregierung mit Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) regiert.

Toscani war am Samstag auf einem Landesparteitag in Eppelborn zum neuen CDU-Chef an der Saar gewählt worden. Der Jurist folgte auf Tobias Hans, der sein Amt nach der Niederlage bei der Saarlandwahl niedergelegt hatte. Hans (44) war von März 2018 bis April dieses Jahres Saar-Ministerpräsident.

© dpa-infocom, dpa:220530-99-479342/2

(dpa)