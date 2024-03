Parteien Toscani will bis Sommer Vereinbarung zu Transformationsfonds

Spätestens bis Sommer will der saarländische CDU-Chef Stephan Toscani mit der SPD eine verbindliche Vereinbarung zum Transformationsfonds für Zukunftsinvestitionen erzielen. „Wir wollen die Finanzierung der wichtigen Strukturwandelprojekte sichern und gleichzeitig verhindern, dass das Saarland in einen Teufelskreis der Überschuldung gerät. Beides ist zentral für die Zukunft unseres Landes“, sagte Toscani der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken.