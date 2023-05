Kirche Toscani fordert von Kirche „transparente Aufarbeitung“

Über Jahrzehnte soll ein Priester aus dem Saarland vor allem Jugendliche sexuell missbraucht haben und seine Opfer in teils pornografischen Posen fotografiert haben. Nach dem Tod des Geistlichen im November 2022 hatte dessen Neffe rund 1000 ungerahmte Dia-Aufnahmen in dessen Haus in Friedrichsthal gefunden - und war damit im April an die Öffentlichkeit gegangen. Nach Sichtung des Materials ging er von mehr als 100 Opfern aus.