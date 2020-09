Torwartfrage bei Mainz 05 geklärt: Zentner wieder Nummer 1

Der Mainzer Torwart Robin Zentner in Aktion. Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild

Mainz Robin Zentner hat das Duell um die Nummer 1 beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 für sich entschieden und geht als Stammtorwart in die Saison 2020/21. Der 25-Jährige erhielt von Trainer Achim Beierlorzer für das Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen den Regionalligisten TSV Havelse am Freitagabend den Vorzug vor Florian Müller, der Zentner nach dessen Kreuzbandriss in den letzten neun Partien der vergangenen Bundesliga-Spielzeit zwischen den Mainzer Pfosten vertreten hatte.

