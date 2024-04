2. Bundesliga Torlose Magdeburger sehen sich auf richtigem Weg

Das torlose und trostlose 0:0 in Elversberg sahen die Magdeburger Profis als Mutmacher. Denn erstmals nach drei Niederlagen verbuchte der 1. FC Magdeburg wieder einen Punkt und kassierte seit dem 0:0 in Paderborn Anfang März kein Gegentor. Doch zur Wahrheit gehört auch, dass der FCM seit Februar - sprich fünfeinhalb Spielen - auf einen eigenen Treffer wartet. „Wenn wir in den kommenden Spielen so gut stehen, werden wir auch vorn unsere Tore erzielen“, sagte Mittelfeldspieler Daniel Elfadli und ergänzte: „Wichtig war, in der Defensive die Null zu halten. Vorn fehlt etwas das Spielglück, das man im Fußball braucht.“