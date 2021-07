Torlos-Remis: FCK mit ordentlichem Saisonstart

Kaiserslautern Die Fans sind zurück, das erste Ergebnis stimmt: Für Kaiserslautern beginnt die neue Spielzeit mit einem Mutmacher. Trainer Antwerpen hätte seine Mannschaft auf dem Betzenberg aber gerne belohnt gesehen.

Beim 1. FC Kaiserslautern lagen Freude und Ärger nach dem 0:0 zum Saisonauftakt der 3. Fußball-Liga gegen Eintracht Braunschweig nah beieinander. Vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit, in der die Roten Teufel den Zweitliga-Absteiger phasenweise in dessen Hälfte festspielten, hätte die Elf von Trainer Marco Antwerpen die von beiden Mannschaften emotional geführte Partie gewinnen müssen. Doch weder der stark aufspielende Marlon Ritter (67. Minute) noch Kenny Prince Redondo (72.) brachten den Ball freistehend am guten Braunschweiger Keeper Jasmin Fejzic vorbei.

„Für uns war es ein bisschen problematisch, in die Partie reinzukommen. Es war nicht ganz so leicht, gegen die großgewachsene Hintermannschaft eine gute Positionierung zu finden“, resümierte Antwerpen. Die zweite Halbzeit sei durch die Bank gut gewesen. „Ich hätte gerne erlebt, wenn der Betze am Ende bei einem Siegtreffer gebebt hätte. Das wäre sicher auch leistungsgerecht gewesen“, fügte der Coach an.