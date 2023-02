Fußball : Torhüter Spahic verlängert beim 1. FC Kaiserslautern

Kaiserslauterns Torwart Avdo Spahic sichert den Ball. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Kaiserslautenr Torhüter Avdo Spahic hat seinen Vertrag beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern verlängert. Das teilten die Pfälzer am Dienstag mit. Der 25-Jährige spielt seit Sommer 2019 für den FCK. Seit seinem Wechsel von Energie Cottbus an den Betzenberg vor dreieinhalb Jahren stand der Keeper in zwei Zweitligapartien und 43 Drittligaspielen zwischen den Pfosten der Roten Teufel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Wir freuen uns sehr, weiterhin mit Avdo zusammen zu arbeiten. Er identifiziert sich voll und ganz mit unserem Club und unseren Werten und will unseren stetigen Weg der Weiterentwicklung mitgehen“, sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen. „Avdo ist ein ambitionierter aber auch loyaler Spieler, auf den immer Verlass ist und der den Drang hat, immer weiter an sich zu arbeiten.“ Über die neue Vertragslaufzeit des Torhüters machte Kaiserslautern keine Angaben.

© dpa-infocom, dpa:230207-99-505912/2

(dpa)