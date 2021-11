Tore von Ito und Sosa: VfB mit Befreiungsschlag gegen Mainz

Stuttgart Dank sehenswerter Tore hat der VfB Stuttgart seine Negativserie in der Fußball-Bundesliga beendet und drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gesammelt. Die Schwaben gewannen zum Auftakt des 13. Spieltags am Freitagabend mit 2:1 (1:1) gegen den 1. FSV Mainz 05. Hiroki Ito (21.

Minute) und Borna Sosa (51.) erzielten ihre ersten Bundesliga-Treffer für den VfB, der die vorangegangenen vier Pflichtspiele alle verloren hatte und sich nun zumindest vorübergehend vom 16. auf den 13. Tabellenrang vorschob. Für die achtplatzierten Mainzer, die in der Liga zuvor vier Partien in Serie ungeschlagen geblieben waren, traf Alexander Hack (39.).

So kam es ein bisschen wie es kommen musste aus Sicht der Gastgeber: Nach einer Ecke traf Hack per Kopf zum Ausgleich für die Mainzer. Leandro Barreiro (42.), der im Mittelfeld der 05er den verletzten Dominik Kohr ersetzte, und Onisiwo (43.) verzogen anschließend.

Auch in der zweiten Halbzeit erwischte der VfB den besseren Start, traf wieder sehenswert - und wieder durch einen Verteidiger. Nach Zuspiel von Orel Mangala, der auch schon das 1:0 vorbereitet hatte, hämmerte Sosa den Ball aus spitzem Winkel von links unter die Latte. Die Mainzer bemühten sich um eine zügige Antwort, Jean-Paul Boetius schoss aus 18 Metern aber knapp über das Tor (60.). In der Folge hielten die Stuttgarter die Gäste meist geschickt vom eigenen Tor weg. Erst in den Schlussphase mussten sie nochmal etwas zittern, einen Versuch von Jae-Sung Lee hielt Müller aber ohne Mühe (78.). In der 85. Minute gab VfB-Flügelspieler Silas Katompa Mvumpa noch sein Comeback - euphorisch bejubelt von den eigenen Fans im Stadion.