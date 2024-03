Bundesliga Tor-Party erfreut verletzten Tuchel: Kane hofft auf Restart

Als Harry Kane die Bayern-Stars nach dem Torfest zu den Fans führte, humpelte Thomas Tuchel glücklich in die Katakomben. Angeführt von Dreifach-Torschütze Kane verzückten die Münchner den verletzten Trainer mit einem 8:1 gegen den FSV Mainz 05. „Hoffentlich ist dieses Spiel eine Art Restart für den Rest der Saison“, sagte Tormaschine Kane. „Jetzt müssen wir an diese Leistung in den kommenden Wochen anknüpfen.“