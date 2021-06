Tötungsdelikt vor 27 Jahren: Polizei sucht weitere Zeugen

Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ hängt an einem Polizeipräsidium. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Trier Im Fall eines ungeklärten Tötungsdeliktes vor rund 27 Jahren in Idar-Oberstein (Kreis Birkenfeld) sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Nach neuesten Ermittlungen gebe es jetzt Hinweise darauf, dass der getötete Mann zumindest eine Zeit lang vor der Tat in einer Fabrik in Hermeskeil (Kreis Trier-Saarburg) gearbeitet habe, teilte die Polizei am Mittwoch in Trier mit.

Wo der damals 46-Jährige zuletzt gewohnt habe, sei immer noch unklar.

Bei dem Fall geht es um ein Gewaltverbrechen an einem gebürtigen Polen namens Ryszard Gorczyca (Rischard Gortschitz). Seine Leiche war im März 1994 von Waldarbeitern in einem Waldstück nahe Georg-Weierbach, einem Stadtteil von Idar-Oberstein, entdeckt worden. Bis 2020 war die Identität des Toten unbekannt gewesen - dank neuer Technik gelang Ermittlern dann eine Zuordnung.

Die Leiche des Mannes war in einem Schlafsack und Müllsäcken verpackt. Es wurden Verletzungen festgestellt, die eindeutig auf ein Tötungsdelikt schließen ließen. Die Polizei geht davon aus, dass sich Gorczyca in den letzten zwei Jahren vor seinem Tod in Idar-Oberstein und Polen aufgehalten hat. Der Todeszeitpunkt dürfte zwischen Oktober 1993 und März 1994 gelegen haben.