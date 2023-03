Eifel Tötungsdelikt: Mann erschoss frühere Lebensgefährtin

In Strotzbüsch in der Vulkaneifel soll ein 68-Jähriger seine Ex-Partnerin erschossen und sich dann selbst getötet haben. Nach dem Fund der beiden Leichen in einem Wohnhaus gingen die Ermittler von einem Tötungsdelikt und einem anschließenden Suizid aus, wie die Staatsanwaltschaft Trier am Dienstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen lebten der 68-Jährige und die 59 Jahre alte Frau zuletzt in Trennung im selben Haus. Die Ermittlungen zum Tathergang sowie zum Motiv der Tat dauerten an.