Jahreswechsel Tödliches Unglück in der Silvesternacht in Rheinland-Pfalz

Ein tragisches Unglück hat die Silvesternacht in Rheinland-Pfalz überschattet. Ein 18-Jähriger kam in Koblenz bei der Explosion eines Feuerwerkskörpers ums Leben. Die versuchte Reanimation blieb erfolglos. Der Unfall passierte laut Polizei beim Zünden des Böllers im Stadtteil Rübenach. Die grundsätzlich zuständige Kriminalpolizei begann zu ermitteln, jedoch nicht wegen Verdachts auf Fremdeinwirkung. Einsatzleiter Björn Neureuter teilte in der Nacht zum Montag mit: „Ein solcher Vorfall ist immer tragisch und gerade für die Angehörigen nicht in Worte zu fassen. Er zeigt aber einmal mehr auf, wie gefährlich der Umgang mit Feuerwerkskörpern sein kann.“