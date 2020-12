Tödlicher Wohnungsbrand in Worms durch Kerze verursacht

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Worms Der tödliche Wohnungsbrand vergangene Woche in Worms ist durch eine brennende Kerze verursacht worden. Diese habe im Wohnzimmer der Dachgeschosswohnung gestanden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei dem Feuer am frühen Freitagmorgen war eine 89 Jahre alte Frau ums Leben gekommen.

