Westerwaldkreis : Tödlicher Unfall nach Überholmanöver: Drei Schwerverletzte

Westerburg Eine 77-Jährige ist bei einem Unfall auf einer Landstraße bei Westerburg im Westerwaldkreis tödlich verletzt worden. Weitere drei Menschen wurden schwer verletzt. Auf einem geraden Streckenabschnitt in Richtung Hachenburg startete ein Auto am Dienstagabend ein Überholmanöver, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Ein entgegenkommendes Fahrzeug sei auf die Gegenfahrbahn ausgewichen, wodurch es zu einem Zusammenstoß mit dem überholten Wagen gekommen sei. Laut Polizei gab es nach ersten Erkenntnissen keinen Zusammenstoß mit dem überholenden Auto.

Der Fahrer des überholten Autos wurde schwer verletzt, seine 77-jährige Beifahrerin starb. Zwei Insassen des ausweichenden Autos wurden bei dem frontalen Zusammenprall ebenfalls schwer verletzt. Der Fahrer des überholenden Fahrzeugs war laut einem Polizeisprecher flüchtig.

