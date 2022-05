Ermittlungen : Tödlicher Unfall in Dudenhofen: Polizei sucht Täter

Die Leuchtschrift «Unfall» auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Dudenhofen Nach einem tödlichen Verkehrsunfall nahe Speyer sucht die Polizei nach dem flüchtigen Autofahrer. Ein 64-Jähriger war am späten Freitagabend leblos am Rand der Bundesstraße 39 kurz vor Dudenhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) von Speyer gefunden worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten.

Der Mann erlag seinen Verletzungen, die er sich offenbar bei einem Verkehrsunfall zugezogen hatte, bei dem der andere Beteiligte flüchtete. An der Unfallstelle wurde das Beleuchtungsglas eines Autos gefunden.

Noch an dem Abend hatten Staatsanwaltschaft und Polizei die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Eine speziell für den Fall gegründete Ermittlungsgruppe bei der Polizei Speyer ging am Montag bereits mehreren Hinweisen auf ein mögliches Tatfahrzeug nach. Weiterhin werden Zeugen des Unfalls gesucht.

© dpa-infocom, dpa:220530-99-485166/3

(dpa)