Tödlicher Unfall: Auto kollidiert mit geparktem LKW

Der Schriftzug "Unfall" leuchtet zwischen zwei Blaulichtern auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Ein Mann ist bei einem Unfall auf der A8 bei Rehlingen-Siersburg (Landkreis Saarlouis) ums Leben gekommen. Der Autofahrer stieß in der Nacht zum Dienstag mit einem auf einem Rastplatz geparkten Lkw zusammen, wie eine Sprecherin der Polizei in Saarlouis am frühen Dienstagmorgen mitteilte.

In den Morgenstunden dauerten die Bergungsarbeiten noch an, weshalb der verunglückte Autofahrer zunächst noch nicht identifiziert wurde.

Der Fahrer des geparkten Lkws, der sich zum Zeitpunkt der Kollision im Führerhaus des Lastwagens befand, wurde leicht verletzt und mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.