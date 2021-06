Tödlicher Sturz auf Wanderweg bei Bad Kreuznach

Bad Kreuznach Tragischer Vorfall in Rheinland-Pfalz: Während einer Feier stürzt ein Jugendlicher von einem Geländer und stirbt.

An einem Wanderweg bei Bad Kreuznach ist am Wochenende ein Jugendlicher bei einem Sturz ums Leben gekommen. Der 17-Jährige sei an einem steilen Hang tot aufgefunden worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der Such- und Bergungseinsatz begann nach seinen Angaben in der Nacht auf Sonntag gegen 3.20 Uhr. Dabei wurde auch ein Hubschrauber der hessischen Polizei eingesetzt.