Tödlicher Streit: Verdächtiger in Psychiatrie untergebracht

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archiv.

Böhl-Iggelheim Nach einem Streit mit tödlichem Ausgang in Böhl-Iggelheim (Rhein-Pfalz-Kreis) ist der mutmaßliche Täter in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden. Das teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Freitag mit.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa