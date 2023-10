Mainz-Bingen Tödlicher Streit: Ein Opfer soll Täter früher bedroht haben

Rund ein Jahr vor dem tödlichen Streit in Bingen soll der festgenommene Tatverdächtige von einem der Opfer schon einmal bedroht worden sein. Ausgerüstet mit einem Baseballschläger und einem Messer habe der am Montag schwer verletzte 44-Jährige den 32 Jahre alten Beschuldigten im Oktober 2022 bedroht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch gemeinsam mit.