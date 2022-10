Saarbrücken : Tödlicher Nachbarschaftsstreit: Mann wurde erstochen

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Nach dem tödlichen Nachbarschaftsstreit in Saarbrücken hat die Polizei das Obduktionsergebnis mitgeteilt. Demnach war der 44-Jährige mit einem Stich in den Oberkörper getötet worden, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte.

Laut Staatsanwaltschaft könnte der mutmaßliche Täter in Notwehr gehandelt haben. Dies ergebe sich aus seiner Aussage sowie dem Obduktionsergebnis.

Der 69-jährige Tatverdächtige war bei dem Streit in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Güdingen in der Nacht zum Mittwoch gegen den Kopf geschlagen und dabei schwer verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde kein Haftbefehl beantragt, ermittelt wird wegen des Verdachts des Totschlags. Nach ersten Polizeiangaben hatten Zeugen von einem Streit gegen Mitternacht wegen Ruhestörung berichtet.

(dpa)