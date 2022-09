Prozess : Tödlicher Maskenstreit: Anklage sieht Mordmerkmale erfüllt

Bad Kreuznach Im Prozess um den tödlichen Schuss auf einen Tankstellen-Mitarbeiter im Streit um die Corona-Maskenpflicht sieht die Staatsanwaltschaft die Mordmerkmale Heimtücke und niedrige Beweggründe bei dem Angeklagten erfüllt.

„Anlass und Tat stehen in einem völligen Missverhältnis“, sagte Oberstaatsanwältin Nicole Frohn am Montag in ihrem Plädoyer vor dem Landgericht Bad Kreuznach.