Tödlicher Hausbrand in Grünstadt

Ein Löschfahrzeug fährt über eine Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild.

Grünstadt Ein Mann ist bei einem Hausbrand in Grünstadt (Landkreis Bad Dürkheim) ums Leben gekommen. Das Feuer war aus zunächst ungeklärter Ursache am Mittwochabend in dem Gebäude ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte.

