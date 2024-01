Staatsanwaltschaft Trier Tödlicher Fenstersturz nach Familienstreit: Sohn angeklagt

Er soll seinen Vater bei einem Streit in Trier aus dem Fenster gestürzt und ihn so getötet haben: Gegen einen 27-Jährigen hat die Staatsanwaltschaft Trier Anklage wegen Totschlags erhoben, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Der 67-jährige Vater war bei der Tat am 30. August 2023 aus mehr als sieben Meter Höhe auf einen Gehweg gestürzt. Er starb am 10. Oktober an den Folgen der schweren Verletzungen.