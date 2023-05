Oberlandesgericht Tödlicher Brandanschlag: Zeuge widerspricht Aussagen

Der 51-jährige Zeuge sagte am Montag dagegen, der dritte Mann sei ein Anführer der Skinhead-Szene in Saarlouis gewesen und erklärt, „so was soll auch bei uns passieren“. Nach dem Treffen will der 51-jährige Zeuge von der Kneipe nach Hause gegangen sein, und nicht zur Flüchtlingsunterkunft. Später sei er - also der heute 51-Jährige - dann aus der rechten Szene ausgestiegen und habe Morddrohungen erhalten - auch von dem dritten Mann, der nun auch als Zeuge geladen werden soll.