Tödlicher Brand in Unterkunft: Ermittlungen gehen weiter

Ein Fahrzeug der Polizei ist im Einsatz. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Koblenz Nach dem Brand mit einem Toten in einer Unterkunft für Erntehelfer am Dienstagmorgen gehen die Ermittlungen weiter. Unter anderem sollten Brandermittler gemeinsam mit einem Gutachter den Brandort in Koblenz aufsuchen, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte.

Auch die Identität des Toten sei noch nicht abschließend geklärt. Schon am Dienstag hatte die Polizei aber mitgeteilt, dass es sich mit „an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ um einen 48 Jahre alten Bewohner handele, der seit dem Brand vermisst werde.