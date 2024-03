Prozess Tödlicher Brand in Flüchtlingsheim: Zeuge sagt aus

Der Hauptbelastungszeuge soll laut Bundesanwaltschaft am Abend vor dem Brandanschlag 1991 mit dem Verurteilten und dem nun Angeklagten in einer Kneipe gewesen sein. Die drei Männer seien nach vorherigen Aussagen des Hauptbelastungszeugen Teil einer Nazi-Skinhead“-Gruppierung gewesen. In der Kneipe sollen die Männer laut Anklage über die damaligen Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte in Ostdeutschland geredet haben. Der 54 Jahre alte angeklagte Deutsche habe dabei den Satz gesagt: „Hier müsste auch mal so was brennen oder passieren.“ Von diesen Worten soll der mittlerweile Verurteilte laut Bundesanwaltschaft beeinflusst und bestärkt worden sein, die Unterkunft in Saarlouis anzustecken.