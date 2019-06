Tödlicher Arbeitsunfall: Mann stürzt durch Dach

Ein Notarztwagen mit Blaulicht. Foto: Monika Skolimowska/Archivbild.

Rödersheim-Gronau Ein Dachdecker ist bei einem Arbeitsunfall in Rödersheim-Gronau (Rhein-Pfalz-Kreis) ums Leben gekommen. Der 52-Jährige stürzte am Dienstag durch eine Dachlücke etwa fünf Meter in die Tiefe, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa