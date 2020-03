Tödlicher Arbeitsunfall auf Gelände der Bitburger Brauerei

Ein Rettungsassistent steigt in einen Rettungswagen. Foto: Jens Kalaene/zb/dpa/Archivbild.

Bitburg Bei einem Arbeitsunfall auf dem Gelände der Bitburger Brauerei ist am Donnerstag ein Mann ums Leben gekommen. Der Mitarbeiter einer externen Firma sei bei Abbrucharbeiten an einem Kamin tödlich verunglückt, teilte die Bitburger Brauerei am Donnerstag in Bitburg (Eifelkreis Bitburg-Prüm) mit.

