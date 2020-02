Tödlicher Angriff mit Stichwaffe: 23-Jähriger festgenommen

Böhl-Iggelheim/Ludwigshafen Vermutlich bei einem Streit werden zwei Männer verletzt, einer von ihnen stirbt kurz darauf. Die Polizei nimmt den mutmaßlichen Täter fest.

Ein 23 Jahre alter Mann soll am Donnerstag in der Pfalz im Streit einen Mann getötet und einen weiteren schwer verletzt haben. Die Polizei nahm den in Deutschland geborenen türkischen Staatsangehörigen fest. Die genauen Hintergründe der Tat waren nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht bekannt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei von einer Tat im persönlichen Umfeld auszugehen, hieß es. Vermutlich sei ein Streit vorausgegangen, sagte eine Polizeisprecherin.