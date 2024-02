Kriminalität Tödliche Schüsse in der Pfalz: Polizei sucht nach Tatwaffe

Nach den tödlichen Schüssen auf einen 37-Jährigen in der Gemeinde Ranschbach (Landkreis Südliche Weinstraße) sucht die Polizei weiter nach der Tatwaffe. Die Obduktion habe ergeben, dass der Mann von fünf Projektilen getroffen worden war, sagte ein Sprecher der Polizei in Ludwigshafen am Mittwoch. Er starb demnach an einer Kombination aus Blutverlust und zentralem Regulationsversagen. In dem Dorf in der Pfalz laufe die Suche nach der Schusswaffe bereits seit der Tat am Montag.