Tödliche Schüsse auf Ehefrau: Auftakt in Mordprozess

Frankenthal Er soll zwei Pistolen aus der Garage geholt haben, um seine Ehefrau und dann sich zu töten. Dann soll er zweimal auf seine Frau geschossen haben. Wegen Mordes muss sich ein 69-Jähriger aus dem pfälzischen Neuhofen nun vor dem Landgericht Frankenthal verantworten.

Sichtlich mitgenommen und angestrengt verfolgt der Mann, wie der Staatsanwalt am Dienstag die Anklage verliest. Er listet darin die Waffen auf, die der Angeklagte in der Garage seines Hauses im Rhein-Pfalz-Kreis gehortet haben soll: drei Schusswaffen, große Mengen Munition und einen Schlagring. „Er besaß dafür weder eine Besitzkarte noch einen Waffenschein“, sagt der Staatsanwalt. Am Abend des 6. März habe er dann zwei Pistolen mit in die Wohnräume genommen. Dort habe seine Frau, die bereits an Weihnachten 2018 ausgezogen war, ihm gesagt, dass sie ihn endgültig verlassen und somit nicht zu ihm zurückkehren wolle. Daraufhin schoss er der Anklage zufolge zweimal auf die damals 66-Jährige, die an einem Kopfdurchschuss starb.