Tödliche Messerattacke: Urteil im „Ostparkbad-Prozess“

Frankenthal Im Prozess um eine tödliche Messerattacke Anfang 2018 in Frankenthal werden im Landgericht der pfälzischen Stadt am heutigen Montag die Plädoyers von Verteidigung, Nebenklage und Staatsanwaltschaft erwartet.

Die Anklagebehörde wirft dem 26-jährigen Beschuldigten vor, vor dem Ostparkbad einen 51-jährigen Mann erstochen zu haben. Die Strafkammer des Gerichts will im Anschluss an die Plädoyers das Urteil verkünden.

Die Staatsanwaltschaft beschuldigt den Angeklagten aus Ludwigshafen, zunächst im Oktober 2017 in Ludwigshafen einem Mann mehrfach ins Gesicht geschlagen zu haben. Am 8. Januar 2018 soll der einschlägig bekannte Beschuldigte dann auf dem Vorplatz des Ostparkbads in Frankenthal einen anderen Mann erstochen haben.