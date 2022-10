Ludwigshafen am Rhein : Tödliche Attacke: Küchenmesser vermutliche Tatwaffe

Im Stadteil Oggersheim ist eine Straße abgesperrt. B Foto: Keutz TV-NEWS/dpa

Ludwigshafen Der tödliche Messerangriff in Ludwigshafen ist nach Angaben der Polizei vermutlich mit einem großen Küchenmesser ausgeführt worden. Wie die Beamten am Mittwoch weiter mitteilten, wurde die mutmaßliche Tatwaffe in dem Drogeriemarkt gefunden, in dem der Verdächtige am Dienstag von der Polizei gestellt und mit mehreren Schüssen verletzt worden war.

Der mutmaßliche Angreifer und ein ebenfalls schwer verletztes Opfer seien notoperiert worden und noch nicht vernehmungsfähig.

Der 25-Jährige soll am Dienstag im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim nach bisherigen Ermittlungen drei Menschen mit einem Messer attackiert haben. Zwei 20 und 35 Jahre alte Männer starben, ein 27-Jähriger wurde schwer verletzt. Die Hintergründe der Attacke blieben vorerst völlig unklar. Der Polizei zufolge handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen somalischen Staatsangehörigen. Die drei Opfer des Messerangriffs seien nach bisherigen Erkenntnissen Deutsche.

