Plädoyers im Trierer Prozess : Tödliche Amokfahrt: Was werden die Rechtsanwälte für ihren Angeklagten heute fordern?

Tödliche Amokfahrt: Was werden die Rechtsanwälte für ihren Angeklagten heute fordern?

Ein Justizbediensteter begleitet den 52-jährigen Angeklagten (r) zum Prozess in den Gerichtssaal.

Trier Unzählige Prozesstage sind bereits verstrichen. Doch allmählich nähern sich die Verhandlungen um die tödliche Amokfahrt durch die Fußgängerzone in Trier ihrem Ende. Was den mutmaßlichen Täter möglicherweise bevorsteht, nachdem fünf Menschen im Dezember 2020 starben.

Im Prozess um die tödliche Amokfahrt in Trier werden am heutigen Donnerstag, 11. August, die Plädoyers der Verteidigung erwartet. Es gibt zwei Pflichtverteidiger. Anschließend hätte der Angeklagte das letzte Wort vor dem Landgericht Trier. Am Dienstag, 16. August, könnte dann nach bisherigem Stand das Urteil fallen.