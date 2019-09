Todesfall auf Techno-Festival: Obduktion am Montag geplant

Bingen Nach einem Todesfall auf einem Techno-Festival in Bingen vermutlich wegen Drogenkonsums soll die Leiche des 35 Jahre alten Mannes an diesem Montag obduziert werden. Wie ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen mitteilte, soll eine toxikologische Untersuchung Erkenntnisse zur Todesursache liefern.

Der 35-Jährige aus Hessen war in der Nacht zu Sonntag auf dem „Palazzo Summer Festival“ kollabiert und wurde von Rettungskräften wiederbelebt. Dann sei er aber im Krankenhaus gestorben. Das Festival wurde daraufhin abgebrochen.

Zwei weitere Besucher, die über Übelkeit geklagt hatten, brachen ebenfalls zusammen. Bei einem war der Zustand „etwas schwerwiegender“, sagte der Sprecher am Montag. Lebensgefahr bestehe aber nicht.