Betrunkener fuhr in Menschengruppe : Todesfahrt in Pirmasens: Psychiatrisches Gutachten wird erstellt

Die Unfallstelle, an der ein Betrunkener in eine Menschengruppe gefahren war. Foto: Polizei Pirmasens/dpa/Archivbild

Zweibrücken Nach der Fahrt eines alkoholisierten 51-Jährigen in eine Menschengruppe in Pirmasens mit einem Toten und sechs Verletzten haben die Behörden ein psychiatrisches Gutachten zur Frage der Schuldfähigkeit in Auftrag gegeben.

Der Mann befinde sich weiter in einer psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses, teilte die Staatsanwaltschaft Zweibrücken am Dienstag mit. Die Ermittlungen dauerten an. „Der Sachstand ist unverändert“, hieß es. Wann das Gutachten über die Rekonstruktion des Unfalls vorliege, sei unklar.