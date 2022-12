Hochwasserkatastrophe : Todeserklärung für einen Vermissten der Ahr-Flut beantragt

Bad Neuenahr-Ahrweiler Für einen der beiden immer noch Vermissten der Ahr-Flut ist ein Verfahren zur Todeserklärung eingeleitet worden. Angehörige des jungen Mannes aus Bad Neuenahr-Ahrweiler haben sich dafür an das örtliche Amtsgericht gewandt, wie der Opferbeauftragte von Rheinland-Pfalz, Detlef Placzek, der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Erst zweieinhalb Monate nach der Flut war noch eine in Bad Neuenahr-Ahrweiler vermisste Frau tot in den Niederlanden gefunden. Laut Polizei war die Leiche wohl über die Ahr in den Rhein gelangt und von dort bis nach Rotterdam getrieben worden. Die über 60 Jahre alte Frau wurde am 30. September 2021 in den Niederlanden mit einem DNA-Abgleich identifiziert.