Tod von Lebenspartner: Frau in Pfalzklinikum eingewiesen

Pirmasens Nachdem sie nach eigenen Angaben ihren Lebenspartner erstochen hat, ist eine 30-jährige Frau vom Haftrichter in das Pfalzklinikum in Klingenmünster eingewiesen worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Zweibrücken am Mittwoch mit.

Der Richter habe den entsprechenden Unterbringungsbefehl nach einem Haftprüfungstermin am Dienstag erlassen, weil die Schuldfähigkeit unklar sei, hieß es. An der Täterschaft der Frau hingegen gebe es momentan keine Zweifel.