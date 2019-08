Tod von 58-jährigem Mann in Pirmasens: Ermittlungen laufen

Das Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiautos leuchtet. Foto: Patrick Seeger/Archivbild.

Pirmasens Gut eine Woche nach dem Tod eines 58-jährigen Mannes in Pirmasens laufen die Ermittlungen zum Hergang noch. „Das rechtsmedizinische Gutachten liegt noch nicht vor“, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft in Zweibrücken am Dienstag mit.

