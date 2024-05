Ermittlungen Tod nach Polizeieinsatz: Obduktionsergebnis veröffentlicht

Nach dem Tod eines Mannes nach einem Polizeieinsatz in Landstuhl (Pfalz) hat die Staatsanwaltschaft Zweibrücken das vorläufige Obduktionsergebnis veröffentlicht. Bei der Untersuchung des 38-Jährigen hätten sich „Hinweise auf den Einsatz des Distanzelektroimpulsgeräts ergeben“, teilte die Anklagebehörde in der pfälzischen Start am Freitag mit. „Bei Zugrundelegung des derzeit bekannten Sachverhaltes erscheint eine Herzrhythmusstörung, ausgelöst durch einen Stromschock, stark begünstigt durch Betäubungsmittel und Medikamente als wahrscheinlichste Todesursache.“