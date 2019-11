Tod einer Seniorin: Keine besondere Schwere der Schuld

Landau Das Landgericht Landau hat das Mordurteil gegen einen 25-Jährigen abgemildert. Wie ein Sprecher des Gerichts am Freitag sagte, stellten die Richter in einem erneuten Revisionsprozess die besondere Schwere der Schuld nicht mehr fest.

Bereits in zwei Prozessen hatte das Landgericht Landau die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Jedoch war das Urteil beide Mal vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe wieder an das Landgericht zurückverwiesen worden, nachdem der 25-Jährige in Revision gegangen war.