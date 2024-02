Kriminalität Tod durch Glasflasche: Angeklagter sagt aus

Der 26 Jahre alte Angeklagte steht wegen Totschlags vor Gericht. Er soll im August 2023 in Ludwigshafen einem Mann mit einer zerbrochenen Glasflasche unter anderem die Halsschlagader verletzt haben. Das Opfer verblutete und erstickte. Den Ermittlungen zufolge soll ein Streit entstanden sein, weil der aus Somalia stammende Angeklagte versucht haben soll, Kokain mit Falschgeld zu bezahlen. Der nicht vorbestrafte Angeklagte befinde sich in Untersuchungshaft und habe gesagt, er habe in Notwehr gehandelt, hieß es.