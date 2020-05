Coronavirus : Hans will in Großregion gemeinsames Konzept gegen Pandemien

Hans will in Großregion gemeinsames Konzept gegen Pandemien

Saarbrücken Nach Kritik an Grenzkontrollen zwischen dem Saarland und Frankreich im Kampf gegen das Coronavirus fordert der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) für die Zukunft ein grenzüberschreitendes Konzept zur Pandemiebekämpfung.

Nötig seien jetzt nicht nur Erleichterungen im Grenzverkehr, sagte Hans am Samstag in Saarbrücken. Nötig sei „auch ein gemeinsames Konzept“ zur Bekämpfung künftiger Pandemien. „Eine Pandemie bekämpft man eben nicht mit nationalen Maßnahmen allein“, sagte er.

Hans verteidigte die Kontrollen an der Grenze zu Frankreich, „angesichts des sehr heftigen Infektionsgeschehens“ in der ostfranzösischen Region Grand Est. „Solange nicht auf beiden Seiten auch gleichermaßen oder gleichzeitig getestet und nachverfolgt werden kann, wird es keine gemeinsame Bekämpfung der Pandemie geben.“

Hans hatte am 30. April die Öffnung von drei weiteren Grenzübergängen zu Frankreich angekündigt. Seit Mitte März ist der Grenzverkehr eingeschränkt: Wegen der Corona-Pandemie wird der Einreiseverkehr im Saarland an mehreren überwachten Übergängen aus Frankreich und aus Luxemburg kontrolliert, viele andere kleine Übergänge sind mit Barrieren abgesperrt worden. Die Kontrollen und Schließungen an den Grenzen haben in der Region wiederholt für Kritik gesorgt.