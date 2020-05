Erneuter Ausbruch im Herbst? : Hans: Saarland ist für Corona-Rückkehr gewappnet

Saarbrücken In der Corona-Krise war im Saarland eines der ersten Länder, das strenge Beschränkungen einführte. Nach den Erfahrungen sieht sich das Land gewappnet für mögliche weitere Infektions-Wellen.

Das Saarland ist nach Einschätzung von Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) auf eine mögliche stärkere Rückkehr der Corona-Pandemie gut vorbereitet. Wenn die Schulen wieder geöffnet seien und wenn man sich spätestens ab Herbst wieder überwiegend in geschlossenen Räumen treffe, müsse man auch damit rechnen, „dass es erneut zu einem Ausbruchsgeschehen kommt“. Dann sei es möglich, dass wir auch „regional Aktivitäten runterfahren“ müssen, sagte Hans der Deutschen Presse-Agentur. „Dafür haben wir aber Vorsorge getroffen, darauf sind wir vorbereitet“, betonte Hans.

Ziel der Regierung sei es, Einschränkungen - vor allem massenhafte - zu vermeiden. Beispielsweise gebe es für den Einzelhandel „skalierbare Vorschriften“, die leicht an die jeweilige Lage angepasst werden könnten. „Wir haben viel gelernt und wir können auch künftig widerstandsfähiger werden gegen Infektionswellen“, sagte der Regierungschef. Daran müsse aber weiter gearbeitet werden. Wenn man es schaffe, jede einzelne Infektionsquelle nachzuverfolgen, dann ließen sich künftig die Einschränkungen bei einer neuen Corona-Ausbruchswelle geringer halten.

Mit den bisherigen Maßnahmen sei eine Überforderung des Gesundheitssystems vermieden worden und das Infektionsgeschehen vor allem nicht außer Kontrolle geraten. „Dass wir das hinbekommen haben, verdanken wir nicht nur unseren Maßnahmen, sondern in erster Linie der Disziplin und Umsicht der Menschen“, sagte Hans. Es sei richtig gewesen, gleich zu Beginn frühzeitig harte Maßnahmen zu ergreifen. „Das hat uns am Ende erspart, in Hektik verfallen zu müssen und dabei übers Ziel hinaus zu schießen.“